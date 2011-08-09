Депутат Европарламента: что должен понимать Янукович?

Депутат Европарламента Эльмар БРОК (группа народных партий, Германия) заявляет, что арест бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО противоречит принципам демократии.

Такое мнение он высказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя решение Печерского райсуда о взятии Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

«Взятие под стражу Ю.ТИМОШЕНКО должно быть жестко осуждено. Это - политически мотивированный шаг, и этот судебный процесс - шоу», - заявил депутат Европарламента.

Он высказал убеждение, что дело Ю.ТИМОШЕНКО используется властью Украины для запугивания и давления на оппозицию.

«Это противоречит принципам демократии и верховенства права. Политические споры должны решаться политическим путем, а не уголовным законодательством», - заявил Э.БРОК.

«Украинский Президент должен понимать, что нарушение верховенства права повлияет на переговоры (с ЕС о новом соглашении об ассоциации - УНИАН) и ратификацию», - добавил он.