Королевская призывает местные советы провести внеочередные сессии

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ призывает все местные советы в Украине провести внеочередные сессии в связи с арестом лидера парии «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я завтра еду в регионы и буду общаться с людьми. Там живут не политикой, а реальной жизнью. Но арест ТИМОШЕНКО вызвал волну возмущения даже у тех, кто не является ее прямыми сторонниками», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, свою позицию должны показать не только простые люди, но и депутаты местных советов - областных, городских, районных и т.п.

«Я призываю их созвать сессии местных советов и четко заявить, что значит арест лидера БЮТ для украинского общества. Поддержат депутаты действия власти или нет - важно видеть публичную позицию каждого. Не время стоять в стороне», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также отметила, что 24 августа, в День Независимости, по всей стране пройдут массовые акции протеста против политических репрессий и попытки устранить Украину с европейского пути развития.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила убеждение, что арест Ю.ТИМОШЕНКО демонстрирует полное игнорирование правовых норм, в частности, - права на справедливый суд. По мнению народного депутата, суд над Ю.ТИМОШЕНКО - это процесс над всей Украиной.

«Только благодаря своей гражданской позиции мы можем превратить судилище в суд», - подчеркнула народный депутат. - Я уверена, что 24 августа мы выйдем на улицы. И это будет день настоящей Независимости Украины».