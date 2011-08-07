Народный депутат Украины, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что сегодня ночью готовится провокация – правоохранительные органы получили команду снести палаточный городок возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО, где содержат лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении Н.КОРОЛЕВСКОЙ, переданном УНИАН ее пресс-службой.

«Власть всеми силами пытается помешать людям выразить свой протест по поводу ареста Юлии ТИМОШЕНКО», - подчеркнула народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также заявила, что власть блокирует выезд из регионов людей, которые хотят приехать в Киев, чтобы выразить свою поддержку лидеру»Батькивщины».

По ее мнению, решение суда о запрете митингов противоречит Конституции Украины.

«В то время, как все мировое сообщество, граждане Украины, моральные авторитеты требуют освободить ТИМОШЕНКО из-под стражи, собирают подписи в ее защиту, исполняющий обязанности киевского головы Александр ПОПОВ обращается в суд с иском о запрете публичных акций». – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она посоветовала А.ПОПОВУ оставить политику, заняться своими непосредственными обязанностями, сосредоточиться на проблемах столицы и напомнила, что выборы - не за горами.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что эту ночь, как и предыдущую, она проведет в своей общественной приемной народного депутата в палаточном городке - вместе со своими соратниками в лагере поддержки лидера «Батькивщины».

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить готовящиеся провокации», - акцентировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.