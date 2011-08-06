Ющенко не должен давать показаний, пока Тимошенко под арестом

Председатель центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК убежден, что бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не должен давать свидетельских показаний во время судебного разбирательства по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом С.БОНДАРЧУК сказал в комментарии УНИАН.

В частности, по его мнению, В.ЮЩЕНКО не должен давать свидетельских показаний, пока уголовные процессы против оппозиционных политиков и экс-чиновников в стране не будут возвращены в правовые рамки, а обвиняемые не будут освобождены из-под незаконного ареста.

С.БОНДАРЧУК проинформировал, что в понедельник, 8 августа, президиум политсовета партии «Наша Украина» примет решение обратиться к Виктору ЮЩЕНКО как к лидеру партии с таким предложением.

«Бывший Президент и лидер Помаранчевой революции не должен стать игрушкой в руках власти, и своим участием легитимизировать политическую расправу», – заявил С.БОНДАРЧУК.

«Это касается не только ТИМОШЕНКО, но и ЛУЦЕНКО, ДИДЕНКО и других лиц, которые безосновательно на многие месяцы лишены свободы, а, следовательно, и права полноценно защищать свои интересы в суде. В отличие от мажорных зачинщиков смертельных ДТП, эти люди не составляют общественной опасности, не прячутся и сотрудничают со следствием. Их неправовое заключение свидетельствует о том, что в стране действует избирательное судопроизводство, которое власть использует как инструмент политической борьбы с оппонентами», - подчеркнул «нашеукраинец».

«Власть стремительно скатывается к авторитаризму, откровенно презирая конституционные права граждан. Поэтому сегодня все демократические политические и общественные силы должны вместе действовать для того, что защитить свободу и справедливость в нашей стране», - отметил С.БОНДАРЧУК.