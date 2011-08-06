Акция в поддержку Тимошенко началась в центре Херсона

В Херсоне активисты ВО «Батькивщина» собирают подписи в поддержку экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, акция в поддержку лидера «Батькивщины», экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО началась сегодня в 10.00 в центре Херсона.

Активисты ВО «Батькивщина» собирают подписи под обращением к мировой общественности в защиту своего лидера.

В обращении, в частности, указывается, что «тотальное преследование представителей оппозиции становится фирменным стилем действующей центральной власти. Ее жертвами становятся как обычные граждане, так и политики, за которыми стоят миллионы избирателей».

Также в документе указывается, что «циничный способ осуществления судебного процесса, в котором ТИМОШЕНКО фактически лишена своего конституционного права защищать себя, вызывает справедливое возмущение украинцев и мирового содружества. Очевидно, что апеллировать к власти бессмысленно. Поэтому мы обращаемся к мировому содружеству и компетентным международным организациям с искренней просьбой использовать свое влияние и авторитет, чтобы напомнить руководству Украины о необходимости соблюдения демократических норм».

В акции в Херсоне, по данным правоохранительных органов, принимают участие до 60 человек. По информации организаторов акции - до 120.

Также депутат горсовета от «ВО «Батькивщина» Станислав ТРОШИН сообщил, что уже завтра в Киев из Херсонской области отправятся до 1,5 тыс. человек для участия в акциях протеста против ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению и.о руководителя Херсонской областной организации ВО «Батькивщина» Владимира МЫКОЛАЕНКО, до 500 человек из указанной делегации останутся в столице на некоторое время для участиях в протестных мероприятиях партии.

Также, по словам В.МЫКОЛАЕНКО, акция по сбору подписей в Херсоне в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО будет продолжаться бессрочно, до освобождения лидера «Батькивщины» из-под стражи.

На палатке, в которой собирают подписи, вывешено объявление, что она является собственностью народного депутата Юрия ОДАРЧЕНКО.

Как сообщалось, 5 августа решением судьи Печерского райсуда г.Киева Родиона КИРЕЕВА по представлению прокуратуры мера пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО была изменена с подписки о невыезде на содержание под стражей. Ю.ТИМОШЕНКО содержится в Лукьяновском СИЗО.