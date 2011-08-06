Западные политики шокированы арестом Тимошенко

Западные дипломаты в Киеве шокированы арестом экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, отмечая, что он может помешать евроинтеграционным планам Киева, пишет британское издание The Financial Times.

Один из западных дипломатов назвал эту ситуацию еще одним свидетельством того, что за год президентства В.ЯНУКОВИЧА Киев начал отдаляться от ключевых ценностей ЕС, таких как демократия; и что это ставит под угрозу шансы Украины подписать с Брюсселем соглашения о зоне свободной торговли и ассоциации до конца этого года.

«Безусловно, это событие вызывает серьезную обеспокоенность», - сказал посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

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Европейский Союз в связи с арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО выражает обеспокоенность состоянием верховенства права в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политике соседства Стефана ФЮЛЕ, распространенном поздно вечером 5 августа.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о сегодняшних событиях в Печерском суде, кульминацией которых стал арест лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО. ЕС и другие международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали необходимость честного, прозрачного и независимого судебного процесса, чтобы избежать любого намека на политику избирательного правосудия», - написано в заявлении.

«Сегодняшние события, таким образом, вызывают обеспокоенность относительно состояния верховенства права в Украине», - отмечают К.ЭШТОН и С.ФЮЛЕ.

При этом главный дипломат ЕС и комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства призвали Украину придерживаться принципов и совместных ценностей, являющихся ключевыми для «Восточного партнерства».

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Германия обеспокоена арестом экс-премьера Юлии Тимошенко, говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны.

"Федеральное правительство приняло арест сегодняшнего лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко с большой озабоченностью. Существует большое сомнение в том, что задержание является соразмерным ее поведению", - госминистр МИД Вернер Хойер.

Хойер также отметил, что тот факт, что многие бывшие чиновники в Украине находятся под следствием за злоупотребление служебным положением, вызывает подозрение в политической мотивации судебных органов Украины.

"Дальнейшее укрепление этого впечатления было бы значительным препятствием для сближения Украины с Европейским Союзом", - сказал он.

Министр также призвал украинское правительство к обеспечению справедливой правовой процедуры и независимой правовой системы.

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Польша считает арест экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО слишком поспешной и радикальной мерой, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши, текст которого размещен на сайте этого ведомства.

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с решением Печерского районного суда в Киеве задержать Юлию ТИМОШЕНКО. Мы считаем, что это слишком поспешная и радикальная мера пресечения в отношении бывшего премьер-министра за несоблюдение судебных процедур», - подчеркивается в заявлении.

МИД Польши выразил надежда, что Ю.ТИМОШЕНКО будет освобождена из-под стражи, а судебный процесс будет отвечать европейским стандартам поведения.

В заявлении также отмечается, что Польша, как председательствующая в ЕС, возьмет на себя обсуждение этого вопроса, как с партнерами по ЕС, в частности с Верховным представителем ЕС Кэтрин ЭШТОН, так и с представителями высших органов власти Украины - Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО.

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Сенатор США Джон МАККЕЙН выразил глубокую обеспокоенность арестом бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом говорится в пресс-релизе сенатора, переданном УНИАН.

«Данный акт - это полное нарушение базовых прав, которые должны быть защищены для каждого гражданина в условиях демократии, - подчеркивается в пресс-релизе. - То, что стоит за этим арестом, свидетельствует, что речь идет не только о судьбе одного человека. В итоге - на кону будущее свободы и демократии в Украине. В итоге - за нынешним актом украинского правительства стоит вопрос его преданности основам демократии, а следовательно, осложняется путь Украины в евроатлантическое сообщество. Я настаиваю, чтобы руководство в Киеве немедленно освободило премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и гарантировало защиту прав для всех украинцев, независимо от их политических убеждений».

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Депутат Европейского парламента Зузанна РОЙТОВА (группа народных партий, Чехия) считает арест бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО явлением симптоматическим, свидетельствующим, что нынешнее руководство Украины боится оппозиции, сообщает Радио Свобода.

«Я удивлена, что вообще дошло до взятия под стражу госпожи ТИМОШЕНКО, потому что это однозначный симптом того, что современный украинский истеблишмент боится ее влияния перед выборами, которые для Украины будут решающими. То есть то, что сегодня бывшего премьера Украины арестовали по причинам, которые не являются совсем понятными, а скорее создают впечатление целевых, так это является нехорошей для Украины новостью», - сказала З.РОЙТОВА. Она отметила, что, «в сущности, это еще одно доказательство того, что современная власть не хочет иметь никакой конкуренции на приближающихся выборах, что она стремится препятствовать оппозиции общаться со своими избирателями».

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Со своей стороны представитель украинского МИД Олег ВОЛОШИН призвал должностных лиц ЕС не реагировать на арест экс-премьер-министра, лидера оппозиции Юлии Тимошенко "слишком остро".

«Мы ожидаем, что будущие отношения между Украиной и ЕС шире, чем судьба одного политика, что они будут принимать свое решение о зоне свободной торговли и ассоциации с Украиной независимо от того, будет ТИМОШЕНКО арестована, или нет. На кону – будущее 45 миллионов граждан», - сказал он.

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Глава правительства Украины Николай АЗАРОВ уверен, что арест экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО не повлияет на интеграцию Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ходе посещения международного этнофестиваля «Жнива-2011», который проходит сегодня в селе Пирогово возле Киева.

«Будущее Украины, прежде всего, в экономике. Будет наша страна богатая и зажиточная, мы в Европу очень быстро и просто придем. Будем ходить побираться по свету, никакой нам Европы не видать. Только от нас самих зависит наше европейское будущее. Ни от каких кликуш, ни от каких советчиков это не зависит», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Не предрекайте никаких трагических последствий», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, обращаясь к журналистам.