Адвокат Тимошенко опровергает заявление Генпрокуратуры

Адвокат экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ опровергает заявление Генеральной прокуратуры о том, что на данном этапе не может быть обжаловано решение суда об изменении меры пресечения для его подзащитной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ заявил сегодня в интервью журналистам.

«Есть статья 165 Уголовно-процессуального кодекса, которая четко говорит, что, объявляя решение, суд обязан разъяснить порядок и сроки его обжалования», - сказал он.

По словам Ю.СУХОВА, если прокуратура считает, что этого недостаточно для того, чтобы обжаловать это решение, то это абсурд. «Порядок должен быть, и он есть, и поэтому мы будем обжаловать постановление суда об изменении меры пресечения», - сказал адвокат.

Он напомнил, что решение суда может быть обжаловано в течение трех дней, и никаких проблем не должно быть.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько вероятно, что в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО судебный процесс вообще будет закрытым, Ю.СУХОВ выразил надежду, что этого не произойдет. «Чтобы сделать процесс закрытым, нужно заявить, что в этом процессе есть документы, представляющие определенную тайну», - сказал он.

По словам Ю.СУХОВА, поскольку с самого начала суд соответствующего решения не вынес, то процесс над Ю.ТИМОШЕНКО не может быть закрытым для СМИ и общественности.

«Хотя я не исключаю, что прокуратура снова что-то выдумает, и принесет какой-то документ, заявит ходатайство об ограничении доступа к процессу журналистов», - сказал он.

При этом Ю.СУХОВ добавил, что прогнозировать пока ничего не берется. «Но на данный момент оснований для того, чтобы сделать этот процесс закрытым, нет», - добавил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, представитель государственного обвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА заявила, что Уголовно-процессуальным кодексом не предусмотрено обжалование ареста на данной стадии процесса над Ю.ТИМОШЕНКО.

"Арест будет действовать столько, сколько эта мера пресечения не будет изменена", - сказала прокурор.