СМИ: Медведев сердится на Януковича из-за Тимошенко

Кремль предупредил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о "долгосрочных последствиях" в связи с лишением экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО свободы.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник в Администрации Президента России.

По словам собеседника газеты, арест Ю.ТИМОШЕНКО вызовет международный резонанс, и вряд ли будет иметь позитивные последствия для В.ЯНУКОВИЧА.

Примечательно, отмечает издание, что В.ЯНУКОВИЧ 11 августа планирует посетить Сочи, где сейчас находится его российский коллега.

Также "Ъ" напомнил, что вчера МИД РФ адресовал украинским властям заявление, суть которого сводится к тому, что Ю.ТИМОШЕНКО не совершала в 2009 году ничего противозаконного.

"Все "газовые" соглашения 2009 года заключались в строгом соответствии с национальным законодательством двух государств и международным правом, и на их подписание были получены необходимые указания Президентов РФ и Украины», - говорится в заявлении.

В МИД РФ исходят из того, что судебное разбирательство в отношении Ю.ТИМОШЕНКО должно быть «справедливым и беспристрастным, отвечать всем требованиям украинского законодательства при обеспечении возможностей защиты и соблюдении элементарных гуманитарных норм и правил».