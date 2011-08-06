Евродепутат: руководство Украины боится оппозиции

Депутат Европейского парламента Зузанна РОЙТОВА (группа народных партий, Чехия) считает арест бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО явлением симптоматическим, свидетельствующим, что нынешнее руководство Украины боится оппозиции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я удивлена, что вообще дошло до взятия под стражу госпожи ТИМОШЕНКО, потому что это однозначный симптом того, что современный украинский эстеблишмент боится ее влияния перед выборами, которые для Украины будут решающими. То есть то, что сегодня бывшего премьера Украины арестовали по причинам, которые не являются совсем понятными, а скорее создают впечатление целевых, так это является нехорошей для Украины новостью», - сказала З.РОЙТОВА. Она отметила, что, «в сущности, это еще одно доказательство того, что современная власть не хочет иметь никакой конкуренции на приближающихся выборах, что она стремится препятствовать оппозиции общаться со своими избирателями».