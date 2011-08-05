"Наша Украина": теперь никто в стране не застрахован от ареста

«Наша Украина» осуждает решение взять под стражу лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО и расценивает его как неоправданный и неадекватный шаг.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении председателя политсовета «Нашей Украины» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша Украина» заявляет о категорическом несогласии с решением об аресте Юлии ТИМОШЕНКО, который не соответствует никаким демократическим нормам и подтверждает обвинение в выборочности и предвзятости процесса против одного из лидеров оппозиции», - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что «судебное разбирательство дела против Юлии ТИМОШЕНКО вышло из-под контроля судьи Р.КИРЕЕВА и перешло за всякие цивилизованные рамки».

«Это значит, что ни один человек в стране не застрахован от неправомерного ареста. Ни один человек в стране не имеет гарантии справедливого суда и таких гарантий не имеют ни публичный политик, ни рядовой гражданин», - подчеркивают в «Нашей Украине» и подчеркивают, что «такой подход представляет угрозу для нашей демократии, безопасности и государства».

«Мы солидаризировались со всеми заявлениями, действиями и объединяем усилия всех оппозиционных сил с тем, чтобы положить конец произволу власти.

Мы поддерживаем заявления представителей оппозиционных сил с осуждением ареста Юлии ТИМОШЕНКО, которые были произнесены Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, Вячеславом КИРИЛЕНКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО и всеми другими», - подчеркивается в заявлении.

«Мы выступаем за нашу общую, единую позицию и призываем всю оппозицию к категорическому, объединенному действию», - заявляют в «Нашей Украине».

«Власть продемонстрировала, что не в состоянии обеспечить справедливое и непредвзятое рассмотрение дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО. И Печерский суд и те, кто им кукловодят, утратили ощущение законности и элементарное уважение к правам человека», - подчеркивается в заявлении председателя политсовета «Нашей Украины».