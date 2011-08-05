Адвокат уже получил разрешение на встречу с Тимошенко
18:03, 05 августа 2011Политика
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Привезет в СИЗО личные вещи
Адвокат бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявляет, что Ю.ТИМОШЕНКО уже находится в Лукьяновском следственном изоляторе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ сообщил журналистам перед Лукьяновским СИЗО.
«Я приехал для того, чтобы передать ей личные вещи и попытаться увидеться с ней – у меня уже есть согласие суда, разрешение суда на встречу с ней», - сказал Ю.СУХОВ.
Адвокат также сообщил, что намерен передать Ю.ТИМОШЕНКО личные вещи, в том числе средства гигиены, постельные принадлежности.
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