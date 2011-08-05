Адвокат уже получил разрешение на встречу с Тимошенко

Адвокат бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Юрий СУХОВ заявляет, что Ю.ТИМОШЕНКО уже находится в Лукьяновском следственном изоляторе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СУХОВ сообщил журналистам перед Лукьяновским СИЗО.

«Я приехал для того, чтобы передать ей личные вещи и попытаться увидеться с ней – у меня уже есть согласие суда, разрешение суда на встречу с ней», - сказал Ю.СУХОВ.

Адвокат также сообщил, что намерен передать Ю.ТИМОШЕНКО личные вещи, в том числе средства гигиены, постельные принадлежности.