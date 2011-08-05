Королевская просит оппозиционеров не молчать

Народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ - «Батькивщина») призывает всех лидеров демократических сил открыто и публично заявить о своей позиции по поводу ареста лидера партии «Батькывщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

«Арест Юлии ТИМОШЕНКО – это чистой воды политическая расправа и судебный произвол», - убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сейчас нельзя быть равнодушными. Я прошу ГРИЦЕНКО, ЯЦЕНЮКА, НАЛИВАЙЧЕНКО, других оппозиционеров выступить открыто. Те, кто промолчат, покажут, что власть действительно получила контролируемую оппозицию», - заявила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также обратилась к представителям общественных организаций, находящихся в Украине, дипломатическому корпусу, журналистам – помочь противостоять судебному произволу, который чинится сегодня в целях политической расправы над Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в отношении лидера партии «Батькывщина».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Сразу после этого ее отвези в Лукьяновское СИЗО.