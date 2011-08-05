В Печерском суде ввели усиленную охрану

Печерский районный суд г. Киева охраняется в усиленном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, проход к суду перекрыт железным ограждением, перед которым стоит около 40 работников милиции.

Журналистов уже не пропускают в здание суда, мотивируя это тем, что он уже закрыт.

Как известно, согласно распорядку работы Печерского райсуда, в пятницу – короткий день. Суд работает с 8.00 до 15.45.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г. Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.