Депутат: кто "заложил" Черновецкого и какая от этого польза?

В случае официального подтверждения информации о получении мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ гражданства Израиля необходимо будет проводить внеочередные выборы мэра.

Об этом заявил депутат Киевсовета от фракции «УДАР» Валерий КАРПУНЦОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Законность пребывания ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра можно подвергнуть сомнению в случае официального подтверждения получения им двойного гражданства. Ведь Закон Украины «О гражданстве» и Конституция четко закрепляют единое гражданство. Согласно украинскому законодательству, гражданин другой страны не может претендовать или быть избранным на должности в органы власти. Если Президент примет решение о лишении «мэра всех киевлян» украинского гражданства, тогда проведение выборов Киевского городского председателя будет неизбежным, а вся его предыдущая деятельность на должности председателя КГГА будет вне закона», - отметил политик.

В.КАРПУНЦОВ допустил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ мог решиться на гражданство другой страны для того, чтобы избежать уголовной ответственности на будущее.

«Поскольку под следствием находятся представители «молодой команды», а на некоторых уже заведены уголовные дела, нельзя исключать, что мэр Киева себя не перестраховал. Кроме того, получив второй паспорт, он снял с себя всю ответственность за земельные и финансовые махинации времен своего пребывания при власти. Теперь легитимность принятых и подписанных им документов можно подвергнуть сомнению», - заметил депутат Киевсовета.

В.КАРПУНЦОВ также убежден, что утечка информации о двойном гражданстве мэра Киева связанна, в первую очередь, с трудностями общения с командой власти. Скорее всего, это противостояние связано с подписанием решений передела собственности в Киеве, отметил он.

«Остается лишь надеяться, что властью будут соблюдены все нормы Закона при принятии решения относительно двойного гражданства ЧЕРНОВЕЦКОГО. В результате лишения столичного руководителя гражданства Украины, у общины Киева будет очередное основание требовать проведения выборов в столице», - убежден В.КАРПУНЦОВ.