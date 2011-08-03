Томенко думает, что люди поднимутся, если Тимошенко посадят

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что приговор суда, согласно которому лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО может быть заключена в тюрьму, станет дополнительным фактором для массовых акций протеста осенью.

Такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, многое в этом вопросе будет зависеть от характера дальнейшего хода судебного процесса и, собственно, от решения суда. "Но я не исключаю, что неадекватное решение суда может стать одной из дополнительных причин для акций протеста в осенний период. Объективные причины уже существуют. Наши опросы свидетельствуют, что социально-экономическая жизнь наших граждан является необходимым, но недостаточным условием для акций протеста... Я думаю, что достаточной причиной для акций может быть неправосудное решение по отношению к ТИМОШЕНКО", - сказал он.

Говоря вообще о ходе судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, Н.ТОМЕНКО отметил, что до сих пор все общество не может понять, в чем обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку до сих пор не сформулированы ни состав, ни событие преступления. Кроме того, добавил вице-спикер, процесс проходит практически без защиты Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку еще ни одному ее адвокату не предоставили надлежащего времени для ознакомления с 5 тыс. страниц материалов дела. Н.ТОМЕНКО также добавил, что если проанализировать показания свидетелей от стороны обвинения, то возникает странная ситуация, поскольку подавляющая часть их дает показания в интересах Ю.ТИМОШЕНКО. Вице-спикер также считает, что ход процесса свидетельствует, что им руководит власть или ее уполномоченные представители, а не собственно суд. “Несмотря на все декларации, судебный процесс является закрытым, и судебный процесс является непубличным”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, он назвал позитивом тот факт, что с начала судебного процесса позиция большинства международных наблюдателей и общества в целом менялась к лучшему. “Сегодня большинство воспринимает это как политический процесс, который не имеет никакого отношения к законности и праву. И, соответственно, международное сообщество делает все больше заявлений и акцентирует внимание на недопустимости политического процесса”, - сказал Н.ТОМЕНКО.