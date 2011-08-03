Томенко думает, что люди поднимутся, если Тимошенко посадят
Будет дополнительной причиной
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что приговор суда, согласно которому лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО может быть заключена в тюрьму, станет дополнительным фактором для массовых акций протеста осенью.
Такое мнение он высказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
По словам Н.ТОМЕНКО, многое в этом вопросе будет зависеть от характера дальнейшего хода судебного процесса и, собственно, от решения суда. "Но я не исключаю, что неадекватное решение суда может стать одной из дополнительных причин для акций протеста в осенний период. Объективные причины уже существуют. Наши опросы свидетельствуют, что социально-экономическая жизнь наших граждан является необходимым, но недостаточным условием для акций протеста... Я думаю, что достаточной причиной для акций может быть неправосудное решение по отношению к ТИМОШЕНКО", - сказал он.
Говоря вообще о ходе судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, Н.ТОМЕНКО отметил, что до сих пор все общество не может понять, в чем обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку до сих пор не сформулированы ни состав, ни событие преступления. Кроме того, добавил вице-спикер, процесс проходит практически без защиты Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку еще ни одному ее адвокату не предоставили надлежащего времени для ознакомления с 5 тыс. страниц материалов дела. Н.ТОМЕНКО также добавил, что если проанализировать показания свидетелей от стороны обвинения, то возникает странная ситуация, поскольку подавляющая часть их дает показания в интересах Ю.ТИМОШЕНКО. Вице-спикер также считает, что ход процесса свидетельствует, что им руководит власть или ее уполномоченные представители, а не собственно суд. “Несмотря на все декларации, судебный процесс является закрытым, и судебный процесс является непубличным”, - сказал Н.ТОМЕНКО.
В то же время, он назвал позитивом тот факт, что с начала судебного процесса позиция большинства международных наблюдателей и общества в целом менялась к лучшему. “Сегодня большинство воспринимает это как политический процесс, который не имеет никакого отношения к законности и праву. И, соответственно, международное сообщество делает все больше заявлений и акцентирует внимание на недопустимости политического процесса”, - сказал Н.ТОМЕНКО.