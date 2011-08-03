Признание Семиноженко: перейти на iPod заставила «повседневная жизнь»

Правительство Украины с 2012 года переходит на электронный документооборот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Как первый шаг организации электронного управления правительство с нового года, с 1 января, переходит на электронный документооборот, то есть на безбумажный», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Он отметил, что это значительно повысит эффективность работы чиновников. Также он подчеркнул, что уже существует необходимая законодательная база для использования электронного документооборота.

Кроме того, В.СЕМИНОЖЕНКО выразил мнение, что повседневная жизнь сама фактически вынуждает людей отказываться от использования бумажных документов и переходить на электронные, что значительно, по его мнению, облегчает и ускоряет работу. В.СЕМИНОЖЕНКО отметил, что сам уже практически не использует бумажные документы, а использует для этого iPod.