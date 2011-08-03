Посещение макеевской больницы открыло глаза Азарову
«Так лечить людей нельзя – это варварство»
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает неудовлетворительное состояние некоторых больниц в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании Кабинета министров, делясь впечатлениями от посещения больниц в Макеевке и Севастополе.
Говоря о горной больнице в Макеевке, Н.АЗАРОВ подчеркнул, то палаты в ней напоминают «заброшенную каморку», в больнице нет современного рентгеновского оборудования.
«Так лечить людей нельзя – это варварство», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также отметил, что большинство помещений Севастопольской городской больницы построены еще в XIX веке, палаты находятся в неудовлетворительном состоянии.
«Пирогов в лучших условиях работал», - сказал Н.АЗАРОВ.
Кроме того, он был возмущен объявлением, которое увидел в больнице, о том, что больные должны приносить свое постельное белье.
«Возле дверей висит сакраментальное объявление. Пациенты должны иметь с собой полотенца и постельное белье. До чего мы дошли за годы популизма, безответственности, социальной слепоты!. Немедленно нужно за несколько лет избавиться от такого срама для европейского государства. Это наша первоочередная задача», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также подчеркнул, что правительство выделит все необходимые средства для ликвидации «позорного» состояния в медицине и возобновления социальной справедливости.