Тимошенко понимает, почему ее адвокату дали только два дня

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО считает, что за два дня ознакомиться с материалами ее дела так же невозможно, как и выучить китайский язык.

Об этом она написала в своем блоге на Twitter.

“В судилище выходной. Адвокату дали два дня на ознакомление с делом (5 тыс. страниц). Так же за два дня можно попробовать выучить китайский язык”, - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что адвокат не сможет за два дня прочитать весь этот объем.

Также лидер “Батькивщины” допустила, что власть “очень спешит” осудить ее, и поэтому не дает адекватного времени.

Как сообщал УНИАН, на заседании Печерского районного суда по “газовому” делу Ю.ТИМОШЕНКО судья Родион КИРЕЕВ принял решение предоставить новому защитнику Юрию СУХОВУ два дня для ознакомления с материалами дела.

Судебное заседание продолжится 4 августа в 10.00.