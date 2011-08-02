Шкиль говорит, что дело о ДТП с его участием уже закрыли

Народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ сообщил, что уголовное дело относительно его участия в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в мае, закрыто еще в июле. Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

Он отметил, что вообще не было никакой целесообразности в открытии этого уголовного дела, “но здесь сработал тот фактор, что я являюсь депутатом оппозиционной фракции «БЮТ-Батькивщина» в Верховной Раде Украины”.

Он подчеркнул, что вскоре должен состояться суд относительно данного ДТП. Он отметил, что на сегодня есть данные экспертизы, “которыми развеивают все глупости, звучавшие, в том числе и о якобы моего пребывания в состоянии алкогольного опьянения”.

Как сообщал УНИАН, А.ШКИЛЬ вечером 6 мая попал в ДТП в Киеве.

Автомобиль Nissan Qashai, за рулем которого находился народный депутат, двигался с проспекта Науки в направлении улицы Промышленная и по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volksvagen. 58-летний водитель Volksvagen и двое его пассажиров не пострадали.

По факту ДТП следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело.