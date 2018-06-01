Макеевуголь считает, что семьи должны пережить горе «стойко, по-шахтерски»

Обрушаться копер начал еще ночью, но почему-то никто работу шахты не остановил, хотя на месте работали эксперты… Возникает логичный вопрос – кто следующий?..

Горняки были обречены ждать обрушения шахтного копра?

В Макеевке, на шахте им. Бажанова, одной из лучших по производственным показателям в госпредприятии «Макеевуголь», утром 29 июля неожиданно рухнул копер скипового, грузового ствола, он упал на здание технологического комплекса поверхности (цеха сортировки). Копер, начало строительства которого припадает на 1953 год, представлял собой надшахтное сооружение высотой 68,7 метра цилиндрической формы из монолитного железобетона, оснащенное двумя подъемными машинами – угольной и породной.

На момент обрушения в здании копра находились 15 человек рабочей смены, в том числе 6 женщин. По словам очевидцев, обрушение копра произошло мгновенно, никто из людей ничего не успел понять и не имел возможности покинуть сооружение.

Один из молодых горняков рассказал, что когда он с товарищами зашел в шахтную баню, вдруг все услышали громкий хлопок и скрежет. «Мы выглянули в окна, а там уже ничего не было – одна пыль, ничего не видно… Мы вышли и были шокированы увиденным», - сказал очевидец. Пресс-служба «Макеевугля» в своем сообщении тоже отметила, что «на поверхности шахты имени Бажанова произошло внезапное разрушение наземной части скипового подъёма».

Вот только насколько оно было внезапным и неожиданным, остается вопросом…

Почти все мои собеседники – горнорабочие шахты, родственники погибших, местные жители – практически в один голос заявили, что шахтное оборудование было крайне изношенное, а скиповый ствол, где находятся металлические тросы, грузовые «ковши» для подъема угля и породы, давно уже был проблемным. На данном сооружении не избежать вибраций при работе установок, но здесь вибрации были уже запредельными.

Один из горняков рассказал, что якобы обрушаться копер начал еще ночью, но почему-то никто работу шахты не остановил. «В ночную смену началось частичное обрушение, уже стало сыпаться… Наверное, ждали, пока не рухнет», - сказал работник.

Что ж, падение шахтного копра даже премьер-министр Николай Азаров назвал «беспрецедентным в мировой практике». «Не хочу предварять мнение экспертов, но осмотр аварии показал, что техническое состояние копра, его нижней части, было ниже критических возможностей», - отметил геолог Азаров, находясь на месте событий.

Его слова, думаю, для всех работников шахты, в том числе и для руководителей, не стали новостью.

Так, прибывший на шахту директор Донецкого научно-исследовательского института горной механики имени Федорова Борис Грядущий рассказал журналистам, что накануне обрушения руководство шахты им. Бажанова пригласило специалистов института «Промстройниипроект», чтобы они сделали выводы о состоянии копра. «Они какие-то выводы сделали… И так получилось, что сотрудники этого института находились на шахте во время аварии», - констатировал г-н Грядущий.

Почему же все знали, что падение копра обречено, но никто не поспешил остановить шахту?

На этот вопрос, оказывается, очень просто ответить. Моя собеседница, проработавшая 18 лет подземным геологом на одной из шахт госпредприятия «Макеевуголь», со стажем подземной работы 25 лет, объяснила, что «в наших реалиях, с нашим менталитетом и производственным подходом, где показатели добычи всегда были определяющими, а человек стоял на втором месте, практически было невозможно предотвратить падение шахтного ствола». По ее словам, чтобы проводить какие-то обследования, работы по укреплению ствола, его нужно было бы остановить, а это значит – остановить и всю шахту, потому что добытый под землей уголь будет некуда складировать, и его обязательно надо поднимать на поверхность. Но остановить добычу – это значит не выполнить план, не получить деньги, оставить без зарплаты горняков, да и вообще, кто может допустить, чтобы трехтысячный коллектив шахты им. Бажанова остался без работы?

«Не знаю, как там за границей, но у нас точно никогда бы на это не пошли… У нас, как говорят, умирают героями и на трудовом посту», - с сожалением констатировала бывший геолог.

А показатели у шахты им. Бажанова действительно были высокими: план добычи угля за январь-декабрь прошлого года выполнила на 105,4%, за три месяца текущего 2011 года – на 107,6%; за четыре месяца – на 109,2%; за пять месяцев – на 108,4%; за первое полугодие 2011 года – на 108,1%.

На мой вопрос, можно ли было теоретически предотвратить нынешнюю аварию, Борис Грядущий, который к тому же сейчас входит в состав экспертной комиссии, ответил: «Теоретически можно абсолютно все, а практически – трудно сказать, что можно».

По мнению главы Независимого профсоюза горняков Украины, народного депутата Михаила Волынца, причиной аварии на шахте им. Бажанова стала изношенность оборудования, изначально некачественный бетон при строительстве копра и, конечно, в глобальном плане – недофинансирование отрасли.

«Там однозначно – старое, некачественно построенное здание копра. Там ГОСТов на бетон не было, по-моему, до 2004 года, поэтому закладывали бетон в разных местах, какой был – сколько украли, столько и заложили, - объяснил Волынец. - Беда еще в том, что все надшахтные здания и сооружения технического назначения на наших шахтах – подъемные машины, вентиляторы главного проветривания, главные компрессорные установки – более чем на 70% изношены… Завтра начнут падать копры и останавливаться вентиляторы на других шахтах. Это все из-за недофинансирования».

По словам нардепа, сегодня «деньги правительство выделяет только на угледобычу и зарплату шахтерам, а на реконструкцию шахт, обновление оборудования, на развитие – нет, и как только пришло правительство Януковича – стали сокращать финансирование».

В свою очередь, Азаров в Макеевке также возмущался техническим состоянием обрушившегося копра, поэтому подчеркнул, что сейчас перед специалистами поставлена задача в течение двух месяцев обследовать на всех украинских шахтах эти и подобные сооружения на предмет безопасности. По словам премьер-министра, существует «около трех» копров такого типа. Хотя, по данным пресс-службы «Макеевугля», в настоящее время «всего на шахтах отрасли работают 49 аналогичных копров».

Поэтому возникает логичный вопрос – кто следующий?..

Кто пострадал

Поиски людей, попавших под обрушение копра, длились почти двое суток.

Из 15 человек только четверых извлекли из-под завала травмированными, но живыми.

В состоянии средней тяжести были госпитализированы в Макеевскую горбольницу три женщины – две горнорабочие поверхности участка 1956-го и 1982 годов рождения и машинист подъёма участка 1958 г.р. А дежурный электрослесарь по ремонту оборудования 1985 г.р. в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию Донецкой областной больницы им. Калинина.

Одна из пострадавших женщин, 52-летняя Наталья Миленина, рассказала, что работала в башенном копре на высоте 43 метров, но после падения копра по счастливой случайности оказалась в таком положении, что нависшие над ее головой металлические балки образовали что-то вроде купола, который и сдерживал натиск обрушенного железобетона. Женщина находилась в полной темноте, в сознании, хотя получила черепно-мозговую травму, ушибы и переломы, и почти 6 долгих часов ждала своего освобождения. Упавшие конструкции постоянно оседали глубже в землю, и в последние часы женщина уже не могла пошевелиться, хорошо, что был доступ воздуха…

Среди 11 погибших самые молодые – трое подземных электрослесарей, 90-х годов рождения, самый старший – горнорабочий поверхностного участка 1942 г.р., который работал, будучи на пенсии. Среди погибших – 4 женщины.

Есть семьи, которые в этой аварии потеряли не одного, а сразу двух родственников. Например, Сергей Бондаренко, который сам участвовал в спасательных работах, потерял здесь и старшего брата, и тещу.

Одна из погибших женщин намеревалась в воскресенье, 31 июля, отметить свой 58-й день рождения, рассказывала коллегам, как готовится к своему маленькому семейному празднику, но случилось так, что ее в этот день хоронили.

Еще одна из погибших женщин – машинист конвейера, 1965 года рождения, 29 июля первый день, как вышла на работу после отпуска…

«20-тысячный коллектив Ордена Трудового Красного Знамени ГП "Макеевуголь" безмерно скорбит по поводу утраты своих товарищей», они погибли на рабочих местах, «выполняя свой служебный долг», - говорится в сообщении, вывешенном на официальном сайте «Макеевугля». Там же даны список погибших и заверения, что ни одна семья погибшего не останется без внимания предприятия.

«Беспрецедентный случай оборвал жизнь чьих-то матерей, отцов, детей. Это наше общее горе, которое не оплакать слезами, не утешить словами. Его нужно стойко, по-шахтёрски пережить. Семьи пострадавших не останутся без внимания и помощи», - говорится в сообщении «Макеевугля».

Также «руководство и профсоюзы, весь коллектив ГП «Макеевуголь» выражает глубокую дань признательности всем, кто оказал и оказывает помощь и поддержку в ликвидации последствий аварии на шахте им. Бажанова», - заключено в сообщении.

Теперь шахта им. Бажанова должна заработать после восстановления через 16 месяцев, а в городе Макеевке через год-полтора построят новую больницу. Так, по крайней мере, заявил 31 июля Николай Азаров.

Елена Колгушева, Донецкая область