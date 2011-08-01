Тимошенко нашла нового адвоката
10:34, 01 августа 2011Политика
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Просит для него два месяца
Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Печерский районный суд Киева привлечь к рассмотрению дела по газовым контрактам адвоката Юрия СУХОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство она заявила сегодня во время судебного заседания.
В ходатайствах Ю.ТИМОШЕНКО также просит суд предоставить ее защитнику два месяца на ознакомление с материалами дела.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ранее суд не привлекал к делу некоторых защитников, которых она просила привлечь, так же, как и отказывал в предоставлении им адекватного времени для изучения материалов дела.
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