Тимошенко нашла нового адвоката

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО просит Печерский районный суд Киева привлечь к рассмотрению дела по газовым контрактам адвоката Юрия СУХОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство она заявила сегодня во время судебного заседания.

В ходатайствах Ю.ТИМОШЕНКО также просит суд предоставить ее защитнику два месяца на ознакомление с материалами дела.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ранее суд не привлекал к делу некоторых защитников, которых она просила привлечь, так же, как и отказывал в предоставлении им адекватного времени для изучения материалов дела.