На съезде СПУ произошла драка сторонников Мороза и Рудьковского

На съезде Социалистической партии Украины, проходящем в воскресенье в Киеве, завязалась драка между сторонниками Александра МОРОЗА и Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как сообщил УНИАН один из делегатов съезда, тусовкак завязалась между сторонниками этих двух кандидатов на должность председателя СПУ после того, как один из сторонников А.МОРОЗА сказал, что кандидатура Н.РУДЬКОВСКОГО навязывается партии извне, точнее с Администрации президента Украины.

Столкновение происходило в основном между представителями делегации от Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, голосование по избранию председателя партии состоится в тайном режиме. Съезд СПУ проходит в закрытом режиме без допуска журналистов.