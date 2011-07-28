Свидетель: без Тимошенко решить газовый кризис было невозможно

Бывший советник председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ Андрей КОВАЛЬ считает, что без вмешательства высших должностных лиц в 2009 году решить газовый кризис было невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КОВАЛЬ заявил сегодня во время допроса в качестве свидетеля в Печерском райсуде Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

По словам экс-советника председателя «Нафтогаза», хозяйствующий субъект НАК «Нафтогаз Украины» не отстранялся от переговоров с «Газпромом» о газовых поставках. Однако, по его словам, впоследствии «Газпром» занял такую позицию, что все дальнейшие переговоры будут вестись на высшем уровне.

«Газпром» заявил, что все переговоры будут вестись на высшем уровне, и решения приниматься будут именно там», - сказал А.КОВАЛЬ.

Он также рассказал, что все газовые переговоры велись в очень сложных условиях, поскольку Европа требовала решить этот вопрос как можно скорее, а Россия в ультимативной форме настаивала на своих требованиях.

Он также заметил, что все заявления России о том, что во время газового кризиса Украина крала газ, безосновательны. «Никаких краж не было, поскольку газовая система не позволяла никаких краж», - сказал А.КОВАЛЬ.