Представитель Нафтогаза подтвердил показания Тимошенко

Печерский районный суд Киева, который рассматривает уголовное дело по обвинению бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при заключении газового соглашения с РФ в 2009 г., приступил к допросу третьего свидетеля - экс-министра промышленной политики Владимира НОВИЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, перед ним был допрошен представитель НАК «Нафтогаз Украины».

В тоже время представитель НАК «Нафтогаз» в своих показаниях подтвердил, что базовая цена на газ по контрактам между Украиной и Россией составляла не 450 дол., а 450 дол. минус 25%. Таким образом, он подтвердил показания Ю.ТИМОШЕНКО, что базовая цена на газ составляет 360 дол. за тысячу кубометров.