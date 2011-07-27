Киреев отказался арестовывать Тимошенко

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО под стражу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление по окончании перерыва в судебном заседании объявил председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ.

В частности, в постановлении судья Р.КИРЕЕВ отметил, что подсудимая совершает действия, препятствующие и затягивающие судебный процесс, системно нарушает порядок судебного заседания и постоянно выражает пренебрежение к суду.

В то же время судья считает, что взятие под стражу является самой строгой мерой, которая применяется в крайнем случае, если все другие уже исчерпаны.

Суд считает, отметил Р.КИРЕЕВ, что на данный момент еще не исчерпаны процессуальные действия, с помощью которых можно обеспечить и придерживаться порядка судебного заседания.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании суда государственное обвинение попросило изменить меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО из подписки о невыезде на взятие под стражу.