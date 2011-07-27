Рудьковский призывает социалистов быть корректными

Первый секретарь Политсовета Социалистической партии Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ призывает однопартийцев быть корректными в публичных высказываниях относительно состояния дел в СПУ.

Об этом говорится в его заявлении, переданном УНИАН.

Н.РУДЬКОВСКИЙ упрекает коллег, которые в последнее время активно используют общение со СМИ для «борьбы против своих однопартийцев». По его словам, тем самым социалисты «своими же руками толкают партию в бездну, на краю которой она находится».

«Призываю своих коллег придерживаться корректности не только в общении со СМИ, но и между собой. Дух товарищества для Соцпартии - не пустой звук, не формальность Устава, а форма существования», – отмечает первый секретарь Политсовета СПУ.

«Если бы все те усилия, которые сейчас направляются на борьбу против своих однопартийцев, перенаправить на реализацию партийной программы, то мы были бы в парламенте, и имели бы широкое представительство в местных органах власти, и, что самое главное – безусловное уважение людей», – подчеркнул Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, способ общения через СМИ выбрали именно те партийцы, «кто не имеет силы сказать все свои претензии в глаза однопартийцам, а еще больше – боится услышать от них ответ на свои упреки, кто отдает преимущество интригам вместо дискуссии, кому есть что прятать и скрывать».

«Не будьте анонимными источниками, наберитесь смелости, запишитесь на выступление на съезде, отчитайтесь о своих успехах – и делегаты дадут оценку и вам, и вашим словам», – говорится в заявлении.

Н.РУДЬКОВСКИЙ также отметил, что как только несколько партийных организаций выдвинули его кандидатуру на должность председателя партии, он «почувствовал себя как мишень для метания ножей в спину». «Когда ко мне обращаются за комментарием ситуации, я говорю: «Вы не услышите от меня ни одного плохого слова ни о партии, ни о ее членах», и СМИ быстро теряют интерес», – сказал первый секретарь Политсовета СПУ.

По его мнению, спекуляции некоторых партийцев «на темах состояния здоровья руководителей СПУ или политических консультаций» имеют целью развалить СПУ. В то же время Н.РУДЬКОВСКИЙ выразил убеждение, что этого не произойдет.

«Я прошу всех выдержать несколько дней тишины, обеспечить проведение демократического, честного партийного съезда, и каждому сделать свой выбор ответственно и неэгоистично», – завершил он.