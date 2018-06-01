Дело Тимошенко и верховенство права в Украине

20 декабря 2010 года украинская прокуратура обвинила бывшего Премьер-министра Юлию Тимошенко в превышении должностных полномочий, а 27 июля 2011 в Киеве начался судебный процесс против нее.

Это дело, безусловно, очень противоречиво внутри Украины, но сегодня оно получило и международные аспекты.

Тимошенко обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой определить, не является ли обвинение против нее политически мотивированными, именно тогда, когда Украина председательствует в Совете Европы. США и ЕС выразили обеспокоенность откровенно политическими мотивами этих обвинений.

Парламентская Ассамблея Совета Европы также обеспокоена этим делом: лидер фракции Христианских демократов 26 мая заявил, что «политически мотивированное преследование оппозиции, в частности Тимошенко, не отвечает европейским стандартам». 9 июня Европейский Парламент принял резолюцию о делах против Юлии Тимошенко и других бывших членов украинского правительства (в частности министра внутренних дел Юрия Луценко), в которой выразил обеспокоенность «ростом избирательного преследования деятелей политической оппозиции в Украине».

Эти дела могут сказаться в следующие полгода, пока судебные процессы будут идти параллельно с важной повесткой дня в отношениях между Украиной и ЕС.

Ближе к концу сентября в ЕС состоится большой саммит Восточного Партнерства, в котором Украина является наиболее заметным государством-партнером ввиду ее размеров и политического значения. Кроме того, ЕС и Украина хотят завершить подписание Соглашения об ассоциации, в том числе соглашениях о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ). Планируется, что эти соглашения будут подписаны в декабре. Стоит отметить, что такие соглашения должны ратифицироваться со стороны ЕС как Европейским Парламентом, так и всеми 27 национальными парламентами. Кроме того, все подобные соглашения сегодня содержат так называемое положение о правах человека, в котором обычно используются формулировки наподобие «уважение к демократическим принципам и фундаментальным правам человека является важным элементом данного соглашения». А это значит, что если это положение не будут уважать, тогда возникнут основания для серьезной реакции, например, приостановки действия соглашения.

Некоторые украинские политики уже выражают свое возмущение международным «вмешательством» в эти дела. Например, заместитель председателя фракции Партии регионов в парламенте Вадим Колесниченко 20 июля опубликовал пресс-релиз, в котором пожаловался на двойные стандарты, в то время как во многих странах Запада были случаи судебного преследования высокопоставленных публичных лиц (Доминик Стросс-Кан, Жак Ширак, Сильвио Берлускони и другие). Однако, президент Янукович объявил о намерении Украины интегрироваться из ЕС, что будет предусматривать «вмешательство», о котором очень хорошо знают государства-члены ЕС.

Обвинения против Тимошенко заключаются в том, что она заключила газовое соглашение с Москвой в начале 2009 года, вскоре после того, как Россия перекрыла поставки газа, что привело к кризисным условиям в части ЕС. Есть и другие обвинения - в избыточной затрате государственных средств на покупку автомобилей скорой помощи и вакцин против гриппа, а также в нецелевом использовании средств, полученных в рамках Киотского протокола, на выплату пенсий.

Для внешнего наблюдателя невозможно составить собственное мнение о таких обвинениях, как избыточная затрата средств. Однако обвинения в превышении должностных полномочий при заключении газового соглашения с Москвой заслуживают более детальных комментариев.

Период правления Ющенко - Тимошенко в Украине с 2005 по 2010 годы характеризовался хроническим нефункционированием на конституционном уровне (особенно межведомственном), открытыми конфликтами между президентом и премьер-министром, а также постоянным раздором в парламенте, что привело к высокому уровню паралича в сфере законодательства и формирования политики, а также постоянной путаницы с толкованием требований Конституции. В то же время обеспечение газовых поставок в Украину для ее собственного потребления и транзита в ЕС было и остается вопросам стратегического, экзистенциального значения для экономики как Украины, так и ЕС. Соглашения необходимо было заключать, даже при том, что правящие институты страны не функционировали должным образом. Говорят, газовое соглашение, заключенное премьер-министром, не было утверждено Кабинетом Министров, причем президент Ющенко откровенно пытался ей помешать. Премьер заявляет, что президент пытался защитить интересы (очень непрозрачной) компании “РосУкрЭнерго”.

Технический аргумент, который используется прокуратурой, заключается в том, что подпись премьер-министра на ее «поручении» или «директивах», которая сама по себе может быть законной в рамках ее полномочий, была подкреплена официальной печатью Кабинета Министров с ее подписью. Судебное дело, похоже, будет зависеть от того, была ли эта печать просто подтверждением подписи премр-министра или она применена неправильно, то есть обозначала решение Кабинета (источник). В обвинительном заключении отмечается, что нарушение процедуры в данном случае является серьезным преступлением.

Что касается вопросов газовых соглашений и конституционности стоит вспомнить собственный опыт президента Януковича, в том числе соглашение, которое он подписал с Москвой почти сразу после вступления в должность, обменяв краткосрочную скидку на цену газа на долговременное продление срока пребывания российского Черноморского флота в Севастополе. Это газовое соглашение было непрозрачным как с точки зрения его реальной стоимости для экономики страны, так и относительно того, кто является настоящим его выгодоприобретателем между государствами, разными компаниями по торговле газом и разными промышленными корпорациями-потребителями газа, некоторые из которых поддерживали избрание и президентство Януковича. В то время, как Тимошенко обвиняют в мелком процедурном нарушении, президент Янукович проявил себя как чемпион по исполнительным нарушениям даже в вопросах такого стратегического значения, как долгосрочная сдача в аренду России военно-морской базы в Севастополе.

Машина украинского правосудия должна развернуться, с возможным обращением в Европейский суд по правам человека, если это понадобится. Киев (власть и судебная система) должен гарантировать, что судебные процессы будут юридически безупречными и политически справедливым. До многообразных встреч в ЕС в сентябре - декабре еще есть время, чтобы все это сделать. От этого многое зависит, прежде всего международная репутация администрации Януковича. За этим делом будут наблюдать с большим вниманием, в частности в Европейском Парламенте, который в свое время должен будет ратифицировать соглашение об ассоциации. Парламент в состоянии юридически остановить вступление в силу соглашения, если критика этого дела будет становиться все большей и все более обоснованной. Эскалация полемики вокруг этого дела пока не достигла того предела, когда такая перспектива станет вполне реальной. Но лучше позаботиться о том, чтобы этого и не произошло.

Майкл Эмерсон, старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований (CEPS), Брюссель. Редакционная статья CEPS

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