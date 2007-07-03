На досрочных выборах политики потратят на телерекламу от 20 до 40 млн. долл.
Короткая кампания диктует свои условия
За три месяца, оставшихся до досрочных парламентских выборов, по оценкам экспертов, каждая большая политическая партия потратит от 20 до 40 миллионов долларов на телевизионную рекламу.
Если сравнивать с предыдущими кампаниями, то агитпродукция в СМИ уже подорожала на 20%, сообщает канал НТН.
Медиа-эксперт Отар ДОВЖЕНКО добавляет, в августе такого телепродукта станет, по меньшей мере, вдвое больше, и будет стоить он значительно дороже.
"Реклама будет жестче, и все технические кандидаты и маловероятные какие-то кандидаты на прохождение в Верховную Раду тратиться уже не будут", - цитирует О.ДОВЖЕНКО “Украинская правда” .
В соответствии с прайсом одного из всеукраинских телевизионных каналов, секунда в прайм-тайм для политиков будет стоить почти 300 долларов. В среднем, рекламный ролик длится около 20-30 секунд, и за день их крутят, по меньшей мере, около десяти раз.
"Поскольку кампания будет короткой, очень много внимания партии уделят именно телевизионной рекламе. И, я думаю, до половины избирательных бюджетов будут направляться на телевизионную рекламу. Речь идет о десятках миллионов долларов, это может быть 30, 40, 50", - считает представитель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.