Норвежского террориста отправили на два месяца в одиночную камеру

В Осло завершилось первое судебное заседание по делу Андерса БРЕЙВИКА, обвиняемого в убийстве более 90 человек.

Подсудимому предъявлены обвинения в терроризме. Суд постановил, что ближайшие восемь недель он проведет под стражей, в одиночной камере, сообщает Би-Би-Си.

Как сказал судья по окончании слушаний, проходивших за закрытыми дверями, А.БРЕЙВИК не отрицает, что именно он устроил нападения на людей, однако не признает себя виновным.

По словам судьи, подсудимый утверждает, что совершил эти убийства, чтобы уберечь Европу от проникновения мусульман и, как выражается А.БРЕЙВИК, "культурного марксизма".