Тимошенко - прокурору: Расстреляйте меня!

Прокуратура просит Печерский районный суд Киева приобщить к материалам уголовного дела о газовых соглашениях с Россией 2009 года некорректные высказывания в адрес суда подсудимой – экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство от имени прокуратуры сделала прокурор Лилия ФРОЛОВА.

В частности, она попросила приобщить к уголовному делу записи Ю.ТИМОШЕНКО в Twitter относительно ее отношения к событиям в суде, деятельности самого судьи Родиона КИРЕЕВА, деятельности прокуроров, деятельности власти, а также материалы и интервью сторонников Ю.ТИМОШЕНКО в электронных СМИ.

Такое ходатайство вызывало смех в зале и у самой Ю.ТИМОШЕНКО.

«Расстреляйте меня!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, улыбаясь и глядя на прокурора Л.ФРОЛОВУ.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО выступила с ходатайством зачитать те материалы, на приобщении которых к делу настаивала прокуратура.

Ее адвокат Николай СЕРЫЙ начал зачитывать те документы, которые были предоставлены прокуратурой.

В своем ходатайстве прокуратура также просит судью Р.КИРЕЕВА предупредить Ю.ТИМОШЕНКО о недопустимости таких высказываний.