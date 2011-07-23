Одесские журналисты прорываются в горсовет через прокуратуру

Созданная при поддержке Евросоюза и BBC World Service Trust общественная организация «ТОП-Медиа» призвала прокурора Одессы Геннадия ФУРТАТА восстановить законный допуск журналистов на заседания Одесского горисполкома и сессии горсовета.

Как отмечается в документе, копией которого располагает УНИАН, «общественная организация «ТОП-Медиа» выражает сомнения по поводу законности распоряжения Одесского городского председателя №579-01р от 23 мая 2011 года «Об утверждении Правил пропускного режима в административное здание Одесского городского совета», которое противоречит законам Украины, принципам местного самоуправления, открытости, гласности и демократии, а также здравому смыслу».

В организации недоумевают, что «документ был опубликован на сайте Одесского горсовета «задним числом» ― после событий 14 июля, когда депутат Одесского облсовета Алексей ГОНЧАРЕНКО пытался пройти на заседание горисполкома, а сотрудники МВД и муниципалитета грубо нарушили права журналистов, ограничив им свободный доступ на заседание».

«Мы напоминаем, что ч. 2 ст. 19 Конституции Украины предусматривает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины», - отмечается в обращении.

Между тем, «распоряжение городского председателя Алексея КОСТУСЕВА противоречит законодательству Украины, в частности, ст. 42 Закона Украины «О местном самоуправлении Украины», которой не предоставлено городскому председателю полномочий ограничивать доступ в помещения городского совета; ст. 25 Закона Украины «Об информации», которая предусматривает, что журналисты могут свободно проходить в здания органов местного самоуправления, а также при выполнении профессиональных обязанностей имеют право осуществлять письменные, аудио- и видеозаписи с применением необходимых технических средств», - заявляют в ОО «ТОП-Медиа».

Кроме того, «распоряжение городского председателя предусматривает введение карточек аккредитации для пропуска в здание Одесского горсовета, что является препятствием в работе журналистов, поскольку ст. 26 Закона Украины «Об информации» гласит, что отсутствие аккредитации не может быть основанием для отказа в допуске журналиста, работника средства массовой информации», - подчеркивается в обращении.

Также «ТОП-Медиа» обращает внимание прокурора Одессы на то, что серьезным препятствием для осуществления профессиональной деятельности журналистов «является следующее положение распоряжения мэра: «Допуск в админздание лиц с кино-, фото- и звукозаписывающей аппаратурой осуществляется по списку, согласованному с Департаментом информации и связей с общественностью Одесского городского совета». Оно противоречит требованиям ст. 25 Закона Украины «Об информации», - подчеркнули в организации.

Кроме того, распоряжение Одесского городского головы предусматривает, что в админздание «не допускается проход лиц с явными признаками психического расстройства или инфекционного заболевания». Однако «у сотрудников милиции - указывается в документе, - отсутствуют полномочия давать такую оценку. Делать выводы о состоянии здоровья человека могут только врачи в результате обследования. Кроме того, граждане не могут быть ограничены в своих правах лишь по подозрению сотрудников милиции в том, что посетитель имеет проблемы со здоровьем».

На основании вышеизложенного, общественная организация «ТОП-Медиа» просит прокурора Одессы проверить соответствие законодательству Украины распоряжение Одесского городского председателя «Об утверждении Правил пропускного режима в административное здание Одесского городского совета» и внести протест с учетом несоответствия нормам действующего законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Одесский горисполком рассматривал вопрос об утверждении новых тарифов на паркование автомобилей.

На заседание горисполкома были допущены представители только некоторых СМИ.

Также на заседание не пропустили руководителя общественной организации «Качество жизни», заместителя председателя Одесского облсовета Алексея ГОНЧАРЕНКО.