Киреев дал передохнуть прокурору

В заседании Печерского районного суда Киева объявлен технический перерыв на 15 минут, до 12.00.

Как передает корреспондент УНИАН, на объявлении перерыва настоял защитник Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

Он заметил, что представитель прокуратуры Лилия ФРОЛОВА с 9 часов утра оглашает обвинительное заключение. И это продолжается уже почти 3 часа.

Прокуратура не стала возражать и судья Р.КИРЕЕВ объявил перерыв.