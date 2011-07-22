Экс-глава Печерского суда - о процессе над Тимошенко: цирк на проводе

Экс-председатель Печерского районного суда города Киева Николай ЗАМКОВЕНКО считает, что судья Родион КИРЕЕВ позволил экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО втянуть себя в политический процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на пресс-конференции в Киеве.

Н.ЗАМКОВЕНКО сказал, что очень негативно оценивает ход судебного процесса над экс-премьером, поскольку это, по его мнению, не суд, а «цирк на проволоке».

Как отметил Н.ЗАМКОВЕНКО, украинское законодательство четко регламентирует все судебные процедуры, и отступать от этих норм не могут ни председательствующий по делу, ни участники процесса. В частности, по его словам, в Уголовно-процессуальном кодексе четко записано, что председательствующий полностью отвечает за проведение процесса, за порядок в зале и т.п.

«Я думаю, что со стороны председательствующего (Р.КИРЕЕВА – УНИАН) некоторые элементы были пропущены. Он дал возможность такому опытному политику, государственному деятелю (Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН) завлечь себя в ловушку политических интриг, и перевести простой процесс в рамки политического», - сказал экс-председатель Печерского суда.

Как считает Н.ЗАМКОВЕНКО, именно Р.КИРЕЕВ позволил экс-премьеру вести себя в суде подобным образом: не вставать во время обращений к суду и т.п.

По его мнению, все, что происходит в судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО, «порочит судебную систему, свидетельствует о пренебрежении к другим участникам процесса, и, в конце концов, свидетельствует о пренебрежении к государству».

Н.ЗАМКОВЕНКО напомнил, что решения суда принимаются от имени государства, поэтому суд нужно уважать, и если есть замечания непосредственно к председательствующему, то украинское законодательство предусматривает целый ряд мер для привлечения его к ответственности.

«Поэтому я рекомендовал бы председателю и участникам процесса, в частности, Юлии Владимировне и ее адвокатам, вести себя корректно, потому что они подрывают фундаменты правосудия, которые у нас есть, и пренебрежение, в первую очередь, проявляют к государству. И это делается в мировом масштабе», - отметил экс-председатель Печерского райсуда.

Также Н.ЗАМКОВЕНКО считает, что заявления адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО об обращении в европейские суды еще до завершения процесса в Украине является ничем иным как давлением на председательствующего по делу.