Высший совет юстиции проверит Киреева

В Высшем совете юстиции назначены проверки в связи с поступлением депутатских запросов народных депутатов Сергея ВЛАСЕНКО, Елены ШУСТИК, Андрея ШКИЛЯ и Ольги БОДНАР относительно судьи Печерского районного суда города Киева Родиона КИРЕЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.

Запросы были оглашены во время заседания сессии Верховной Рады 8 июля.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на заседании парламента обнародовал запросы народных депутатов от «БЮТ-Батькивщины» с требованием к Высшей квалификационной комиссии судей Украины освободить от должности судью Печерского районного суда Киева Р.КИРЕЕВА. В частности, народные депутаты Е.ШУСТИК, О.БОДНАР и А.ШКИЛЬ обратились к главе Высшей квалификационной комиссии судей Украины по поводу установления фактов, которые свидетельствуют о нарушении присяги судьей Р.КИРЕЕВЫМ.

Кроме того, был обнародован запрос депутата от “БЮТ-Батькивщины" С.ВЛАСЕНКО к председателю Высшего совета юстиции по поводу наличия в действиях судьи Р.КИРЕЕВА признаков нарушения присяги.