У Луценко взяли кровь

У экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО был проведен забор крови, которую отправили на исследование в ведущую клинико-диагностическую лабораторию.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям со СМИ Государственной пенитенциарной службы Украины.

«Руководство Киевского следственного изолятора сообщает, что сегодня, 21 июля, у Ю.ЛУЦЕНКО был проведен забор крови, которую отправили на исследование в ведущую клинико-диагностическую лабораторию», - говорится, в частности, в сообщении.

Государственная пенитенциарная служба отмечает, что проведение дополнительного клинико-лабораторного обследования Ю.ЛУЦЕНКО с целью уточнения состояния его здоровья было запланировано согласно рекомендациям специалистов Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи и во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

В ведомстве также подчеркивают, что состояние здоровья Ю. ЛУЦЕНКО находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников Киевского СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Печерском суде Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о состоянии своего здоровья, отметил: «Подтверждены все предыдущие диагнозы, а также заявлено о вероятности наличия гепатита».

В тот же день Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что официально такой информации нет.