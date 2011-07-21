Против Тимошенко готовилась масштабная провокация?

Один из координаторов гражданской кампании «Тимошенко к ответственности» Павел ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ заявляет о готовящихся властью провокациях во время судебных заседаний по рассмотрению уголовных дел экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня перед Печерским районным судом Киева.

«На следующей неделе планируется провокационное мероприятие. Была дана команда найти человека, который получил преждевременно увечье, буквально за день до этого мероприятия, либо будет устроена потасовка с депутатами, выведены депутаты БЮТ на потасовку. Организовано все это будет нашими провокаторами», - сказал П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ.

По его словам, эта провокация организуется для дискредитации оппозиционной партии «Батькивщина» и ее лидера Ю.ТИМОШЕНКО, и для последующего уголовного преследования.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил, что кампания «Тимошенко к ответственности» координируется одним из бывших членов организации «Желтая пора» Дмитрием Олеговичем МИРОШНИЧЕНКО.

«Сейчас я знаю, что он (Д.О.МИРОШНИЧЕНКО) напрямую контактирует с КЛЮЕВЫМ и офисом на Липской. Именно он был нашим кассиром и именно он был нашим координатором», - добавил он.

По его словам, участники компании «Тимошенко к ответственности» за свою провокационную деятельность получают от 500 до 1000 грн. в день на основании отчетов о своей деятельности.

«В организации более 30 человек, отдельно разбиты группы на тех, кто работает в зале суда, а также на ночные мобильные бригады, которые занимаются расклейками листовок, вывеской баннеров, занимаются надписями «За Киреева!», - уточнил он.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил, что, осознав свою диструкционную деятельность, он решил обнародовать документы, подтверждающие причастность власти к организации и финансировании их деятельности. По его словам, участники кампании «Тимошенко к ответственности» проходили в здание Печерского районного суда на основании сфальсифицированных удостоверений представителей СМИ.

В то же время он подчеркнул, что их организации не имеет никакого отношения к «Общевойсковому союзу» Олега КАЛАШНИКОВА, который проводит акции перед Печерским райсудом.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил, что обратился к помощнику народного депутата Украины Юрия ГРЫМЧАКА за помощью в организации обнародования этих фактов.

По его словам, по образованию он является программистом, и согласился на участие в гражданской кампании «Тимошенко к ответственности» только из-за отсутствия работы.

П.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ также сообщил о своем выходе из этой организации и призвал всех своих коллег последовать его примеру.

Как сообщал УНИАН, с самого начала рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО возле здания Печерского районного суда Киева находятся неизвестные молодые люди, которые заявляют, что они являются противниками экс-премьера.

По их словам, они представляют общественную организацию «Тимошенко – к ответственности!». На парнях надеты черные футболки с надписью «Тимошенко – к ответственности. Эти руки крали».