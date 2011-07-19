ГПУ и СБУ задержали Василия Волгу

16:20, 19 июля 2011
Политика
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"За преступление, связанное с коррупцией"

Сегодня следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ задержан и доставлен в изолятор временного содержания председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины В.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Он задержан за совершение преступления, связанного с коррупцией, сообщили в ГПУ.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщалось, Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года возглавляет Василий ВОЛГА.

 

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