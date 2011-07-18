Новый адвокат Тимошенко: судья Киреев специально "валит" дело

Адвокат Николай СЕРЫЙ, привлеченный сегодня к судебному процессу над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО, заявляет, что председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ отдаёт предпочтение обвинению, игнорируя права защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СЕРЫЙ заявил сегодня журналистам после завершения судебного заседания.

«Прямо безоговорочно нарушаются не только нормы внутреннего законодательства, но и также международные нормы, прямые предписания, которые содержатся в международных актах, и Украина взяла обязательство перед миром выполнять эти нормы», - сказал Н.СЕРЫЙ.

По его мнению, судья сознательно создает условия, за которые этот процесс будет признан нелегитимным в Апелляционном суде Киева. «Судья осознанно создает условия, при которых имеет место явное нарушение права на защиту, а является беспрекословным основанием для отмены решения. Вероятно, судья КИРЕЕВ не хочет войти в историю как судья, который подпишет приговор. Он хочет вынести приговор, сознательно понимая, что этот приговор будет признан незаконным и будет отменен», - считает Н.СЕРЫЙ.