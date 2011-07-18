Донецкий губернатор: будем изучать, где находятся депутаты
"Сессия не должна вызвать подозрений"
Все претенденты на должность председателя Донецкого областного совета будут из фракции Партии регионов, заявляет новый губернатор облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.
Об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции, утвердительно отвечая на вопрос УНИАН о том, все ли претенденты будут представлены членами фракции Партии регионов.
А.ШИШАЦКИЙ также предположил, что эту должность могут занять Игорь КОВАЛЬ или Андрей ФЕДОРУК, которые были заместителями главы облсовета, а также «целый ряд достаточно опытных и подготовленных председателей депутатских комиссий».
Губернатор не смог назвать дату следующей сессии областного совета, на которой будет избираться председатель, потому что многие депутаты сейчас в отпуске, а для легитимности данного решения нужно не менее 50% их присутствия.
«Сейчас мы будем совместно с аппаратом Донецкого облсовета изучать, где находятся депутаты, чтобы сессия была легитимной, чтобы само голосование было легитимное. Ведь вопросы выборов предполагают свыше 50% присутствовавших депутатов от общего числа избранных», - объяснил А.ШИШАЦКИЙ. И при этом добавил: «Поэтому сессия может быть как в ближайшие 10 дней, так и через полтора – два месяца после окончания сезона отпусков… Мы заинтересованы, чтобы сессия прошла вне всяких подозрений».
Справка УНИАН. 12 июля 2011 года в связи с назначением А.ШИШАЦКОГО, занимавшего должность главы Донецкого облсовета, на пост председателя Донецкой облгосадминистрации, исполняющим обязанности главы облсовета назначен А.ФЕДОРУК.