Донецкий губернатор: будем изучать, где находятся депутаты

Все претенденты на должность председателя Донецкого областного совета будут из фракции Партии регионов, заявляет новый губернатор облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

Об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции, утвердительно отвечая на вопрос УНИАН о том, все ли претенденты будут представлены членами фракции Партии регионов.

А.ШИШАЦКИЙ также предположил, что эту должность могут занять Игорь КОВАЛЬ или Андрей ФЕДОРУК, которые были заместителями главы облсовета, а также «целый ряд достаточно опытных и подготовленных председателей депутатских комиссий».

Губернатор не смог назвать дату следующей сессии областного совета, на которой будет избираться председатель, потому что многие депутаты сейчас в отпуске, а для легитимности данного решения нужно не менее 50% их присутствия.

«Сейчас мы будем совместно с аппаратом Донецкого облсовета изучать, где находятся депутаты, чтобы сессия была легитимной, чтобы само голосование было легитимное. Ведь вопросы выборов предполагают свыше 50% присутствовавших депутатов от общего числа избранных», - объяснил А.ШИШАЦКИЙ. И при этом добавил: «Поэтому сессия может быть как в ближайшие 10 дней, так и через полтора – два месяца после окончания сезона отпусков… Мы заинтересованы, чтобы сессия прошла вне всяких подозрений».

Справка УНИАН. 12 июля 2011 года в связи с назначением А.ШИШАЦКОГО, занимавшего должность главы Донецкого облсовета, на пост председателя Донецкой облгосадминистрации, исполняющим обязанности главы облсовета назначен А.ФЕДОРУК.