Посольство Грузии уволило задиру и извинилось перед прессой

Посольство Грузии в Украине выражает сожаление в связи с инцидентом, произошедшим сегодня во время акции перед зданием Посольства Грузии в Киеве, когда сотрудник охраны посольства нанес физическое оскорбление участникам акции и фоторепортеру.

Об этом говорится в заявлении Посольства Грузии в Украине, переданном агентству УНИАН.

Также Посольство Грузии приносит свои извинения участникам акции, журналистам и украинской общественности в связи с произошедшим.

Виновный в инциденте сотрудник Посольства Грузии в Украине, который работал на основе трудового контракта, уволен с работы, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты женского движения FEMEN проводили возле здания Посольства Грузии в Киеве акцию в поддержку задержанных в Грузии по подозрению в шпионаже фотографов.

Акция прервалась после того, как из здания посольства вышел молодой мужчина, который стал отгонять девушек от диппредставительства. Потом он также вступил в словесную перепалку с журналистами, которые освещали акцию, а на одного из них набросился с кулаками. В результате инцидента пострадал журналист издания «Комментарии:» Александр ЯМКОВОЙ, который снял побои и подал соответствующее заявление в правоохранительные органы относительно избиения его сотрудником Посольства Грузии в Украине.