Правительство Крыма: Джарты не умер, а ушел в отпуск

Главное управление информационной политики крымского правительства опровергло слухи о смерти председателя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ряде интернет-изданий появилась информация о смерти В.ДЖАРТЫ в отделении реанимации одной из московских клиник, куда он якобы был доставлен самолетом в конце прошлой недели в очень тяжелом состоянии.

"Распространенная отдельными СМИ информация, связанная с состоянием здоровья премьер-министра Крыма, является дезинформацией и не соответствует действительности", - заявили в Совмине.

С 18 июля В.ДЖАРТЫ находится в отпуске, который продлится не меньше двух недель.

Исполнение обязанностей председателя Совмина Крыма возложено на первого вице-премьера автономии Павла БУРЛАКОВА.

Как сообщал УНИАН, крымский парламент в ноябре 2010 года снова назначил главой правительства региона В.ДЖАРТЫ, который возглавлял Совмин с середины марта.

После этого В.ДЖАРТЫ, по его словам, в немецкой клинике была сделана операция на желудке. Премьер Крыма вышел на работу 10 января 2011 года.

С 9 марта до начала апреля В.ДЖАРТЫ был в отпуске. Он сообщил, что отдыхал в горах Австрии, катаясь на лыжах.