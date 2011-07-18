Новый защитник Тимошенко - «человек со средними умственными возможностями»

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ будет просить суд предоставить ему 2 месяца для ознакомления с материалами дела, возбужденного против его подзащитной относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.СЕРЫЙ заявил сегодня журналистам.

«Я человек со средними умственными возможностями, я приблизительно читаю где-то 100 страниц в день. И я буду просить суд, чтобы из расчета 100 страниц в день он дал мне время на ознакомление с материалами дела», - сказал Н.СЕРЫЙ.

Адвокат отметил, что дело составляет 5 тыс. страниц, и поэтому из расчета 100 страниц на день и, учитывая выходные, этот срок будет составлять 2 месяца.