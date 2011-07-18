Адвокат Тимошенко заметил в коридорах суда сотрудников Нафтогаза

Защитник бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО не исключает, что судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ сегодня будет продолжать рассмотрение дела бывшей главы правительства при отсутствии в судебном зале ее и защитников.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.ВЛАСЕНКО высказал журналистам во время перерыва в судебном заседании.

«Через час меня, скорее всего, удалят. Через полчаса после этого он удалит ТИМОШЕНКО, и опять в режиме, так же, как 15 июля, суд не допустит новых защитников, хотя я трижды подчеркнул, что это ходатайство уже заявлялось, что его нужно рассматривать; и сразу после этого начнет заслушивать свидетелей, которых я уже видел в коридорах Печерского районного суда», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, судья Р.КИРЕЕВ в нарушение законов и требований Уголовно-процессуального кодекса, будет пытаться продолжать судебное разбирательство при отсутствии Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты.

«Это делается для того, чтобы вопреки закону, вопреки здравому смыслу, вопреки прямым требованиям Уголовно-процессуального кодекса убрать прессу, в тишине кабинета вместе только с прокурором зачитать тот документ, который уже подготовили председательствующего по делу судье КИРЕЕВУ», - считает С.ВЛАСЕНКО.

Он сообщил, что в Печерский районный суд в качестве свидетелей со стороны государственного обвинения уже вызваны представители НАК «Нафтогаз Украины».

«В коридоре суда стоят представители НАК «Нафтогаз Украины», которых, скорее всего, будут допрашивать. Я не видел ДУБИНУ, но я видел других сотрудников «Нафтогаза Украины», - добавил защитник Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, утром 15 июля председательствующий на судебном заседании судья Р.КИРЕЕВ удалил на одно судебное заседание Ю.ТИМОШЕНКО, обвинив ее в неуважении к суду.

После этого представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА зачитала обвинительное заключение. Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты отсутствовали на заседании суда.

После объявления обвинительного заключения свое исковое заявление предъявил гражданский истец, представитель НАК «Нафтогаз Украины». Компания просила суд взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО 1,5 млрд. грн. для компенсации убытков, нанесенных в связи с подписанием газовых соглашений.

В данное время в заседании Печерского райсуда объявлен перерыв до 12.50 для решения вопроса относительно удаления из зала суда С.ВЛАСЕНКО.