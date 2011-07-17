Ющенко: единая украинская церковь - не абстрактный вопрос

Сегодня лидер «Нашей Украины», Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО, члены политсовета партии и активисты «Нашей Украины» приняли участие во всеукраинском паломничестве в Марийский духовный центр в Зарванице, сообщает пресс-служба партии.

«Сегодня настал час искать путь к истокам. Пока в Украине не будет единой церкви, Украина не будет полностью собой. Создание единой украинской церкви – не абстрактный вопрос. И это не вопрос политической конъюнктуры. Объединение возможно не вокруг одной из нынешних конфессий, какими бы «каноническими» не считали бы себя ее представители. Объединение церквей, как и объединение политиков, возможно только вокруг общих ценностей», - отметил В.ЮЩЕНКО, выступая перед паломниками.

«Нашеукраинцы» приняли участие в архиерейской Литургии, которую отправил патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав (ШЕВЧУК).

В этом году на всеукраинское и молодежное паломничество прибыли свыше ста тысяч паломников из Украины и из-за границы, среди которых – десятки тысяч юношей и девушек, представителей молодежных общественных организаций.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно на всеукраинские паломничества сюда приходят до 100 тыс. человек.