В Чернигове предлагают сменить советские названия улиц

В Чернигове общественный комитет по празднованию 20-летия Независимости Украины предложил городской власти переименовать улицы, названия которых остались со времен УССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской областной организации Украинской народной партии, соответствующее обращение члены комитета передали городскому председателю Чернигова Александру СОКОЛОВУ. Обращение подписали председатели областной организации УНП Владимир СТУПАК и областной организации Всеукраинского общества «Просвіта» Василий ЧЕПУРНЫЙ.

Общественный оргкомитет просит мэра рассмотреть и вынести на сессию городского совета вопрос о переименовании и возвращении исторических названий улиц.

В частности, улицу Воровского предлагается переименовать в улицу Ивана Мазепы, улицу 50-летия ВЛКСМ – в улицу Героев Крут, улицу Дзержинского – в улицу Александра Довженко, улицу 50-летия СССР – в улицу Архиепископа Лазаря (Барановича).

Кроме того, оргкомитет просит вернуть улице Белинского историческое название Елецкая, а существующую на околице Чернигова улицу Довженко переименовать в переулок Александра Довженко.

Инициаторы переименования улиц считают, что власть не уделяет внимания вопросу памяти славных земляков и истории Чернигова. В то же время они указали на постыдность для украинского народа и его государства существования названия улицы Белинского, поскольку этот российский деятель ХІХ века не имел никакого отношения к Черниговщине и к тому же был украинофобом.

«Рассмотрение представления Черниговского областного общественного оргкомитета по празднованию 20-летия Независимости Украины станет проверкой власти на украинский государственный патриотизм», - подчеркивает пресс-служба УНП.