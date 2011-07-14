Мусульмане требуют расследовать захоронения гастарбайтеров Крыму

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) требует создать в Верховной Раде Украины следственную комиссию по расследованию фактов массового захоронения иностранных трудовых мигрантов в поселке Исмаил-Бей близ Евпатории, тела которых не опознаны.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении высшего совета ДУМК к Президенту Украины, парламенту, правительству, Совету национальной безопасности и обороны, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины.

Ранее Духовное управление мусульман Крыма сообщило, что с 2006 по 2011 год около 20 неизвестных людей, вероятно, гастарбайтеров из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана были захоронены на кладбище поселка Исмаил-Бей, предположив, что не все они умерли естественной смертью.

Высший совет ДУМК в феврале обращался к представителям власти «с требованием образумить отдельных государственных чиновников в их стремлении раскола крымских мусульман на противоборствующие группировки путем регистрации бывшим Госкомнацрелигий параллельного "муфтията Крыма - "ДЦМК" во главе с назначенным из Киева "муфтием Крыма", последователем секты хабашизма».

«Однако представители хабашизма в лице "ДЦМК" и "ДУМУ" не ограничиваются одной лишь раскольнической деятельностью, имеют место многочисленные факты в деятельности указанных объединений, которые украинское законодательство трактует как уголовные преступления. С момента нашего первого обращения прошло более 4 месяцев, на протяжении которых со стороны ДУМК было направлено несколько заявлений с требованием привлечения к ответственности лиц, учинивших незаконные захоронения неизвестных лиц в Евпатории, захвативших культовый объект и осуществляющих самовольное строительство на территории мечети того же города. Мы указали на прямых виновников происходящих преступлений», - говорится в заявлении.

По данным ДУМК, правоохранительные органы городов Саки и Евпатория перекладывают «друг на друга обязанности по расследованию беспрецедентных фактов захоронений неизвестных людей».

«Вместо наказания мы видим на телеэкранах улыбающиеся лица организаторов противозаконных захоронений, дающих интервью журналистам телеканалов и обещающих провести свое расследование происшедшего! Видимо, правоохранительные органы Евпатории сложили с себя полномочия по раскрытию преступлений и передали их в руки самих преступников», - отмечают в ДУМК.

Духовное управление мусульман Крыма просит провести проверку деятельности и привлечь к дисциплинарной ответственности работников горотдела милиции Евпатории.

ДУМК требует также эксгумации тел неизвестных, незаконно захороненных на кладбище Евпатории, для определения причин их смерти и идентификации.