В следующем году металлургию ожидает то ли революция, то ли крах?

Модернизация металлургии - один из приоритетов экономической политики государства. 2012 год может стать годом технологической революции в отрасли, или станет годом ее краха.

Об этом сказала народный депутат, председатель парламентского Комитета по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (фракция «БЮТ-Батьківщина»), выступая перед журналистами в Запорожье накануне празднования Дня металлурга (отмечается 17 июля).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета ВР по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что глобальные тенденции свидетельствуют о том, что украинскую металлургию ожидает нелегкая борьба за выживание. Потому, по мнению народного депутата, украинский горно-металлургический комплекс может столкнуться с очередным кризисом.

Развитие современной металлургии является приоритетом экономической политики государства, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ: «Сила металлургии - одновременно и ее слабость. Зависимость Украины от экспорта металлопродукции - критическая. Принципиальное задание в условиях глобальных рисков - не допустить сокращения людей и закрытия предприятий, для чего необходимо выработать соответствующие стимулы».

Народный депутат напомнила о мерах, которые позволили горно-металлургическому комплексу пережить мировой кризис. «Тогда, в 2008 году, мы своевременно смогли найти необходимые механизмы, подписать меморандум между правительством Ю.ТИМОШЕНКО и предприятиями ГМК - и максимально сохранить количество рабочих мест и сохранить наш производственный потенциал», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, сегодня конкурентоспособность отрасли зависит в первую очередь от снижения энергоемкости производства и уменьшения потребления сырья. «2012 год может стать годом технологической революции в отрасли, или станет годом ее краха. Ключевое задание отечественной металлургии - модернизация, которая позволит снизить себестоимость продукции и увеличить прибыль, часть которой направить на повышение заработных плат. И это те решения, которые мы будем предлагать», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как напоминает пресс-служба, 10 июня Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства провел специальные слушания о ситуации в горно-металлургическом комплексе Украины.

В настоящее время в регионах страны проводятся обсуждения программы «Конкурентная Украина», в которой особое место будет посвящено развитию фундаментальных отраслей экономики Украины.