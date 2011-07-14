Рассмотрение дела Луценко перенесли на вторник

Печерский районный суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО 19 июля в 12.00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил председательствующий на процессе судья Сергей ВОВК.

При этом он отметил, что сегодня суд вынужден сделать перерыв, поскольку один из членов коллегии судей принимает участие в другом судебном заседании.

Сегодняшнее судебное заседание, учитывая это обстоятельство, планировалось завершить в 16.00, а не в 18.00, как обычно, однако около 15.30 в зале внезапно выключился свет, и в течение нескольких минут, пока электроэнергия отсутствовала, суд принял решение о перенесении судебного заседания.