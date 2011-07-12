Добкин рассказал, почему обыскивали офисы Авакова

Следственные действия, которые 7 июля проводили правоохранительные органы в помещении по адресу улица Сумская, 88, которое принадлежит структурам председателя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», экс-губернатору Арсену АВАКОВУ, связаны исключительно с расследованием уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«Все действия, которые проводили работники правоохранительных органов в доме по улице Сумская, 88, связаны исключительно с расследованием уголовного дела, открытого по факту мошенничества», - сказал он.

Губернатор отверг обвинение в политическом давлении на председателя облорганизации ВО «Батькивщина» А.АВАКОВА и возможность сознательного препятствования журналистской деятельности.

«Расследуется обычное уголовное дело, и правоохранители проверяют, каким образом было украдено коммунальное имущество. В рамках расследования проходил обыск по адресу, где были зарегистрированы или сейчас зарегистрированы коммерческие структуры, и если этот адрес попал в поле зрения стражей порядка как место, где может быть документация того или другого предприятия, то ни присутствие журналистов, ни наличие общественной депутатской приемной и офиса политической партии не может быть преградой для проведения следственных действий», - подчеркнул М.ДОБКИН.

Он также отметил, что «по странному стечению обстоятельств» по адресу Сумская, 88 было зарегистрировано ряд предприятий, которые с 2006 года владели имуществом территориальной общины и были по закону его лишены.

Как передавал УНИАН, 7 июля около 10.00 в Харькове бойцы спецотряда «Беркут» заблокировали вход в помещения, которые принадлежат структурам председателя областной организации ВО «Батькивщина», экс-главы Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявил на персональном блоге на сайте «Украинской правды», что в помещении, «где размещен мой офис - офис председателя харьковской «Батькивщины» и общественной приемной «Батькивщины», - проходит обыск следователями в сопровождении, как мне кажется, 15-20 бойцов спецподразделений в полной амуниции и с автоматами. Повод – постановление суда относительно каких-то фирм, которые якобы занимаются земельными махинациями. В помещении заблокированы все этажи. Я не могу выйти из помещения. Работа парализована. Редакция газеты портала «Главное», который находится на 4-ом этаже помещения, - парализована, там тотально проводится обыск. В моем кабинете обыск закончен – сижу, жду, чтобы подписать протокол».

Комментируя ситуацию лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО сказала журналистам, что обыск в офисе «Батькивщины» в Харькове ведется с целью его ликвидации.