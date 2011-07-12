Председатель Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО считает, что власть полностью перестала считаться с верховенством права в стране.

Об этом он сказал, презентуя на пресс-конференции аналитический доклад “Новая власть: вызовы модернизации”, который был подготовлен Институтом экономических исследований и политических консультаций, Центром политико-правовых реформ, Институтом евроатлантического сотрудничества, Центром Разумкова, Украинским центром независимых политических исследований и при поддержке Международного фонда “Возрождение”.

«Партия регионов и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ целенаправленно, последовательно решили в своей деятельности абстрагироваться от таких принципов, как верховенство права, и за счет этого – решений было принято много, но не все они успешны и полезны для общественного развития», - отметил эксперт.

Ярким примером этого, по словам И.КОЛИУШКО, является решение Конституционного Суда об отмене Конституции образца 2004 года.

В докладе отмечается, что за первый год деятельности Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, правительству и парламентскому большинству Партии регионов удалось только одно – концентрация власти в руках Президента и его Администрации.

«Причем достигнуто это было не просто благодаря многочисленным отступлениям от буквы и духа Конституции Украины, но и благодаря полному пренебрежению на практике доктрины верховенства права (правовластия). При этом созданная система государственной власти не стала эффективной и способной реализовать жизненно необходимые общественные реформы. А многочисленные призывы представителей власти к борьбе с коррупцией, достижения стандартов справедливого судопроизводства и надлежащего управления выглядят неискренними», - считают эксперты.

В то же время, эксперты замечают, что в последние месяцы можно было наблюдать, что сама власть увидела недостатки своего не всегда обдуманного реформирования и пробует их исправлять. «Но нежелание или неумение сотрудничать с украинскими научными работниками и экспертами делает невозможным учет накопленных знаний и принятие более выверенных решений. Как минимум, это приводит к значительному затягиванию во времени всех реформаторских действий, а экономический кризис и геополитические факторы требуют срочного реагирования», - отмечается в докладе.

По мнению авторов доклада, такое невысокое качество государственной власти и политики реформирования, которую она проводит, вынуждает экспертов гражданского общества в своей деятельности все большее внимания уделять содействию самоорганизации граждан по территориальному и профессиональному принципам как залогу выживания и улучшения жизни в условиях хронической несостоятельности государственной власти выполнять свои функции в интересах граждан и развитии украинского общества. Второй вектор активности может быть направлен на сотрудничество с органами местного самоуправления, которые в силу субъективных факторов часто значительно более прогрессивно настроены относительно проведения необходимых реформ.

Однако, как отмечается в докладе, без проведения административно-территориальной реформы и децентрализации полномочий и ресурсов по принципу субсидиарности возможности органов местного самоуправления способствовать общественному развитию в Украине чрезвычайно ограничены.

В докладе отмечается, что данные рекомендации являются актуальными и для международных и иностранных организаций, которые предоставляют Украине кредиты и техническую помощь, и реализуют в нашей стране донорские проекты.

«Очевидно, что любая поддержка государственных структур должна быть результатом реального, а не декларативного, возвращение власти к принципам демократии (народовластия), верховенства права (правовластия) и надлежащего управления, действенной борьбы с коррупцией и выполнения задекларированного курса на европейскую интеграцию и взятых государством международных обязательств. В случае отсутствия прогресса в этой сфере большинство международной помощи Украине должно адресоваться гражданскому обществу и органам местного самоуправления, которые эффективнее всего способствуют институционной модернизации нашего общества и распространению европейских ценностей», - подчеркивают эксперты.